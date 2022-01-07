Число выздоровевших от Covid-19 превысило 175 тысяч

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 387 новых случаев Covid-19, в том числе у жителей Екатеринбурга – 123. За все время пандемии общее число случаев коронавируса составило 201 633.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 377 госпитализированных оценивается как тяжелое, 221 из них находится в реанимации, в том числе 158 – на аппаратах ИВЛ. Число госпитализированных пациентов в состоянии средней тяжести, – 1 884. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 493 человека. Общее число выписанных с начала пандемии – 175 101.

По официальной статистике, за сутки зарегистрировано 19 случаев смерти больных Covid-19. Общее число случаев – 9 570.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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