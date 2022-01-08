В Кольцово задержали дебошира, прилетевшего из Египта

Мужчина отметил новогодние праздники в Египте, а когда прилетел, его забрали в полицию.

В ночь с 7 на 8 января дежурных полицейских вызвали в аэропорт Кольцово из-за мужчины, который дебоширил на борту самолета, прилетевшего из Хургады.

Как сообщают в управлении на транспорте МВД по УрФО, прибывшие сотрудники задержали 32-летнего тюменца, который во время полета ругался, нецензурно выражался, вызывающе общался с бортпроводниками и другими пассажирами. Мужчина был сильно пьян и не реагировал на замечания окружающих, из-за чего командир самолета составил на него акт.

Сотрудники полиции составили на пьяного тюменца административный протокол по ч.1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), теперь ему грозит штраф или 15 суток.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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