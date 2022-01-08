В 2022 году в ДТП уже погибло 11 человек

За первые семь дней 2022 года в ДТП на дорогах Свердловской области погибло 11 человек.

В регионе за первую неделю нового года было зарегистрировано 37 ДТП, в которых погибли в общей сложности 10 взрослых и 1 ребенок, а травмы получили 63 человека, среди которых 11 детей.

Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД, основными причинами этих ДТП оказались выезды на встречную полосу, превышение скорости, несоблюдение дистанции. Кроме того, часто аварии происходят из-за невнимательности и самоуверенности водителей, которые не соблюдают ПДД.

С 1 по 7 января сотрудники ГИБДД задержали 331 нетрезвого водителя за рулем и предотвратили 12 тысяч ДТП. Также с начала года было выписано более 200 предписаний организациям, занимающимся уборкой снега на дорогах, возбуждено 10 административных материалов из-за плохой уборки дорог.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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