В Свердловской области 380 новых случаев Covid-19

На Среднем Урале выявлено 380 новых случаев Covid-19, в том числе 181 в Екатеринбурге. Таких показателей в регионе не было с начала июля.

Общее число случаев коронавируса с начала пандемии – 202 013.

Сейчас в местных больницах 373 ковидных пациента находятся в тяжелом состоянии, 218 из них лежат в реанимации, в том числе 159 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находится 1 875 больных. Состояние остальных пациентов удовлетворительно.

За минувшие сутки зарегистрировано 20 случаев смерти от ковида, общее число смертей с начала пандемии – 9 590.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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