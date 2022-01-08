На трассе Нижний Тагил – Екатеринбург горит лесовоз (ВИДЕО)

На трассе Нижний Тагил – Екатеринбург загорелся лесовоз. Возгорание произошло в кабине водителя, но сам он, по предварительным данным, не пострадал.

На трассе горит лесовоз

Авария произошла на трассе между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, на место прибыли сотрудники ГИБДД, которые дожидаются пожарных и сотрудников МЧС. Сам лесовоз сейчас стоит у обочины, в огне сильно пострадала его передняя часть и кабина.

«Новый День» направил запрос в ГИБДД по Свердловской области, как только подробности по инциденту будут известны, мы их опубликуем.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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