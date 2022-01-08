На въезде в Екатеринбург образовались пробки, люди не могут приехать из других городов

На въезде в Екатеринбург образовались пробки. Из-за этого люди не могут вызвать такси и не имеют возможности вернуться в Екатеринбург из близлежащих городов.

Читатели «Нового Дня» сообщают, что сложности возникают с выездом из Арамиля, Ревды и Березовского. На выезде из городов и въезде в Екатеринбург образовались длинные пробки.

«Не могу уже полчаса вызвать такси из Арамиля до Екатеринбурга, – написала корреспонденту «Нового Дня» екатеринбурженка Арина. – Рейсовых автобусов нет, а такси просто не вызывается, никто ехать не хочет, хотя там больше тысячи стоит. Это обычная ситуация после Нового года, все же с выходных едут обратно».

Другой житель Екатеринбурга Александр возвращается в город из Перми. Пробка застала молодого человека возле Ревды, заехать в Екатеринбург он не может. Похожая ситуация и с выездом из Березовского.

Однако в самом Екатеринбурге пробки оцениваются в четыре балла, что после новогодних 10-12 балльных пробок не может не радовать местных.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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