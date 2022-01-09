Автобус с 25 детьми столкнулся с легковушками. Есть пострадавшие

На Пермском тракте два автомобиля столкнулись с автобусом, в котором находилось 25 детей. Пострадали три человека.

Накануне вечером, в 22 часа, на 220 километре трассы Пермь – Екатеринбург произошло ДТП. Водитель автомобиля «Лада Гранта» из-за непогоды не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в автобус «Ютонг», который перевозил 25 детей. Позади «Лады Гранты» ехал «Мерседес», водитель которого, заметив аварию, снизил скорость и пытался не столкнуться с другой попутной машиной на дороге. И это ему сделать удалось, а вот справиться с управлением – нет, поэтому «Мерседес» тоже выехал на встречную полосу и врезался в уже пострадавший автобус.

В результате ДТП получили травмы пассажиры заднего и переднего сидений в «Ладе» и пассажир легковой иномарки. Пострадавшие доставлены в Красноуфимскую районную больницу.

25 детей, которые возвращались из Арамиля в Красноуфимский район с соревнований по вольной борьбе, не получили никаких травм. Восьмерых детей забрали родители, остальных детей пересадили в другой автобус и отправили домой.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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