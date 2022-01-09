Гиды Урала собирают деньги на электричество в домах свердловского поселения манси

Гиды и туристы Урала открыли сбор средств на проведение электричества в свердловском поселении манси.

Дома манси Свердловской области, которые находятся в 57 километрах от перевала Дятлова, не оснащены электричеством. В посёлке Ушма Ивдельского района насчитывается около десяти домов манси, где до сих пор по вечерам жгут свечи. Поэтому уральские гиды и туристы собирают деньги на проведение электричества в дома.

«Китайские дешевые бензогенераторы, которые покупают сами манси на деньги, вырученные от охоты, не справляются с уральскими морозами. Да и силу тока выдают минимальную – никакую бытовую технику не подключить. Есть идея купить два хороших мощных дизельных генератора (один основной и один резервный) на весь мансийский поселок, чтобы в деревне было электричество. Всё-таки на дворе 2022 год», – пишут снегоходные гиды Урала на своей странице в Instagram.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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