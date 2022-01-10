В какие дни россияне будут отдыхать в 2022 году

В 2022 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Первый квартал года (январь, февраль и март) – по традиции самый свободный от работы, будет 57 рабочих и 33 выходных дня. Самый загруженный квартал – третий (июль, август, сентябрь), 66 рабочих и 26 выходных дней.

Помимо субботы и воскресенья в январе, феврале, марте, мае, июне и ноябре запланированы дополнительные выходные.

В феврале страна будет отдыхать только 23 числа, в среду, а 22 февраля рабочий день будет сокращен на час.

В марте выходными будут 7 и 8 число, понедельник и вторник, зато работать придется 5 марта, в субботу, рабочий день будет сокращен на час.

В мае дни отдыха запланированы на 2 и 3 число (понедельник и вторник), а также на 9 и 10 (понедельник и вторник).

В июне дополнительный выходной будет один – 13 число (понедельник).

В ноябре день отдыха будет четвертого числа, перед этим 3 ноября – сокращенный рабочий день.

Самые длинные выходные в году, помимо январских, будут в мае – вся страна будет отдыхать четыре дня, с 7 по 10 мая включительно.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»