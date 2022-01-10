В новогодних пожарах погибли 13 человек

За время новогодних каникул в Свердловской области случилось 132 пожара, на которых 13 человек погибли и еще 12 получили травмы. К счастью, детей среди них нет, сообщил сегодня на пресс-конференции представитель ГУ МЧС Андрей Ушаков.

Более половины пожаров, 72, произошли в жилом секторе. Причиной большинства из них стало неосторожное обращение с огнем, в 25 случаях – неполадки в работе электрооборудования, в 14 – неисправность печей.

По сравнению с прошлыми новогодними каникулами число пожаров снизилось на 35%, число погибших – на четыре человека. Пожарными спасены 34 свердловчанина. Кроме того, спасатели 27 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и оказание помощи пострадавшим, спасены 6 человек.

Замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы областного Управления Росгвардии Максим Балакин добавил, что в праздничные дни места скопления граждан и религиозные объекты проверялись взрывотехниками, подозрительных предметов не обнаружено. У двух тысяч свердловчан, живущих рядом с храмами и ледовыми городками, проверили условия хранения гражданского оружия. Ледовые городки в регионе посетили более 200 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»