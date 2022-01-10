Екатеринбуржец отдал 800 тысяч рублей вымогателю, который притворялся девушкой

В Екатеринбурге задержали 19-летнего парня, который шантажировал незнакомца «педофильской» перепиской в интернете. Пострадавший отдал вымогателю 800 тысяч рублей, и только после этого обратился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, 26-летний мужчина в октябре прошлого года познакомился с девушкой в социальной сети и начал с ней общаться. Вскоре переписка стала носить интимный характер. Спустя некоторое время мужчине написал молодой человек и сообщил, что тот переписывался с несовершеннолетней. Собеседник стал угрожать, что опубликует скрины и интим-фото из переписки, которые могут стать серьезным обвинением в педофилии. За молчание он потребовал заплатить ему 50 тысяч рублей. Мужчина отдал деньги, но шантаж продолжался еще несколько месяцев. Екатеринбуржец регулярно отправлял вымогателю денежные переводы, влез в долги и оформил на себя несколько кредитов. В конце декабря он все-таки написал заявление в полицию.

Сотрудники уголовного розыска быстро нашли предполагаемого вымогателя. Задержанный пояснил, что сам создал и вел аккаунт от женского имени. Когда пострадавший попался на уловку и начал переписку с «девушкой» на интимные темы, молодой человек написал ему с другого аккаунта и потребовал деньги.

Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере). Максимальное наказание за подобное преступление составляет до семи лет лишения свободы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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