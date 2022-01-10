В Свердловской области в тяжелом состоянии находятся 354 пациента с Covid-19

В Свердловской области замедлилось снижение заболеваемости Covid-19. За минувшие сутки зарегистрирован 371 новый случай, в том числе 186 – в Екатеринбурге. Оперштаб зарегистрировал еще 20 смертей от болезни.

Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 9 631 свердловчанин. Тем не менее, число тяжелых пациентов в больницах постепенно уменьшается. На 10 января в тяжелом состоянии находятся 354 больных (из них 148 подключены к аппаратам ИВЛ). В средней тяжести госпитализированы 1 913 человек. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно. За сутки врачи выписали 480 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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