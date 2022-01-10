На мусоросортировке в Екатеринбурге нашли черепаху

Сотрудники мусоросортировочного комплекса «Широкореченский» обнаружили среди отходов живую красноухую черепаху. По всей видимости, она попала в мусорный пакет по недосмотру хозяев либо от надоевшего питомца решили избавиться таким образом.

В любом случае, объяснили в пресс-службе «Спецавтобазы», животному повезло – ее заметили до того, как она доехала до пресса для отходов. «Увидели мы черепаху на линии, где сортируется мусор. Конечно, очень удивились. Но не могли ее не спасти – приютили у себя, думали, что с ней делать дальше. Сначала хотели обратиться в зоопарк, а после один из работников предприятия решил взять черепаху себе», – рассказал заместитель начальника мусоросортировочного комплекса Дмитрий Альмухаметов.

Сейчас черепаху покормили, она чувствует себя хорошо и скоро отправится в новый дом. «Это не первое экзотическое животное, которое я приютила. Раньше уже брала себе голубя с приюта, вылечила и выходила его. Сейчас для черепахи осталось купить только аквариум», – рассказывает новый хозяин животного, координатор приюта для животных Светлана Таланова.

Черепаху осмотрит ветеринар из приюта для животных, который находится на территории «Спецавтобазы». Если черепаха попала в мусор случайно, ее готовы вернуть прежним владельцам.

Екатеринбург, Елена Сычева

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