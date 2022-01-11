16-летний подросток купил машину на свои деньги и попал в ДТП (ФОТО)

В Нижней Туре 16-летний подросток без прав попал в ДТП на собственной машине ВАЗ-21114.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, несовершеннолетний водитель не соблюдал боковой интервал до автомобиля ВАЗ-21102 и столкнулся с ним. В результате ВАЗ-21114 опрокинулся на крышу. Подросток получил травмы – ушиб позвоночника и растяжение сустава. Его мать рассказала сотрудникам полиции, что автомобиль сын приобрел самостоятельно, на заработанные им деньги. Что юноша ездит за рулем без прав, женщина знала, но повлиять на него не могла.

Добавим, в 2021 году подросток уже привлекался к административной ответственности за езду без прав. Семья состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция призывает взрослых пресекать попытки подростков садиться за руль и напоминает: в случае возникновения ущерба от ДТП платить будут родители.,

Нижняя Тура, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»