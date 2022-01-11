Праздники кончились. Эксперт рассказал, куда не надо засовывать елки

В Екатеринбурге и городах-спутниках – Арамили, Сысерти, Березовском и Верхней Пышме – коммунальщики готовятся к утилизации елок. В пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», регионального оператора по обращению с отходами, объяснили, как нужно поступить с увядшими новогодними деревьями.

«Очень важно понимать, что засовывать новогодние деревья в обычные контейнеры для ТКО нельзя. Полностью в бак они, как правило, не помещаются, а при погрузке в мусоровоз могут повредить спецтехнику. Так что мы настоятельно рекомендуем оставить елку в отсеке для крупногабаритного мусора, предварительно сняв с нее украшения», – рассказал начальник контрольно-эксплуатационной службы ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Тесля.

Специально для правильной утилизации новогодних деревьев с 15 по 25 января региональный оператор по обращению с ТКО запустит отдельную машину в Екатеринбурге и городах-спутниках, которая будет собирать только живые елки, выброшенные в отсеки для КГМ. Все деревья отправят на полигон «Северный», где специальная установка раздробит их в щепу, которую отправят или в питомники растений, или будут использовать для технологических нужд предприятия.

В пресс-службе регоператора также уточнили, что выбрасывать искусственные елки в контейнеры тоже не следует целиком, предварительно их надо разобрать, а если это невозможно, оставить в отсеке для КГМ или, если его нет, рядом с контейнерной площадкой.

В прошлом году «Спецавтобаза» приняла в пунктах сбора новогодних деревьев 219 елок.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»