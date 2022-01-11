В Екатеринбурге оставили 20 бригад скорой для помощи пациентам с Covid-19

В Екатеринбурге удалось сократить время доезда скорой помощи до пациентов с коронавирусом. Количество инфекционных бригад в городе остается постоянным на протяжении нескольких месяцев – их 20. В областном минздраве считают это достаточным.

«Мы мониторим сроки доезда скорой помощи. В зависимости от этого увеличивается или уменьшается количество бригад, чтобы нагрузка [на систему] была равномерной. Время доезда скорой хорошо вписывается во все нормативы, мы даже перевыполняем нормативы. Но нужно помнить, что скорая помощь для ковидных пациентов используется амбулаторной бригадой поликлиник по месту жительства. Именно амбулаторная служба обеспечивает контроль состояния пациента, дистанционное наблюдение, выдачу лекарств и выписку больничного», – рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

В оперштабе «Новому Дню» уточнили, что всего в Свердловской области работают 66 инфекционных бригад скорой помощи. Доезд медиков до пациентов зависит от срочности вызова, территории и удаленности населенного пункта, время доезда не превышает нормативных показателей, указали в оперштабе.

Напомним, в Екатеринбурге во время пиков заболеваемости Covid-19 в 2020 и 2021 годах жители жаловались, что часами не могут дозвониться на 03, а заболевшие с подозрением на коронавирус очень долго ждали приезда бригады. Очереди из скорых выстраивались перед ковидными госпиталями, на помощь даже привлекались врачи Центра медицины катастроф.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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