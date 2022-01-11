Во время отмены QR-режима опустели прививочные пункты

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов призвал екатеринбуржцев ставить прививки от коронавируса, пока в медицинских пунктах нет очередей.

По словам чиновника, сейчас в городе достаточно вакцины. В поликлиниках и торговых центрах есть препараты «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Хотя Демидов не уточнил, в каких именно пунктах можно поставить «Ковивак», который рекомендуют онкобольным и людям с аллергией на другие вакцины.

«Вакцинация в Екатеринбурге идет достаточными темпами, хотя мы видим небольшое снижение после отмены ограничительных мероприятий, связанных с проверкой QR-кодов. Также в новогодние праздники не было большого количества желающих поставить прививку. Но мы готовы сохранить темпы вакцинации, у нас работают все прививочные пункты – это 14 медицинских учреждений и 67 мобильных бригад. Я призываю и руководителей предприятий организовать прививочную кампанию для сотрудников. Массовая вакцинация от коронавируса началась год назад, и сейчас у многих подходит срок ревакцинации», – сообщил замминистра.

Демидов заявил, что сейчас самый подходящий момент вакцинироваться от коронавируса, так как в прививочных пунктах нет очередей. Кроме того, в январе обычно начинается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, а прививку необходимо ставить только при хорошем самочувствии. Чиновник призвал не ориентироваться на срок годности QR-кодов (они действуют год), а пройти ревакцинацию через шесть месяцев, как рекомендует федеральный Минздрав. Он также напомнил, что вакцинированные люди, даже если заболеют, переносят коронавирус в основном в легкой форме и редко попадают в больницу. «Тяжелое течение Covid-19 оставляет следы, и часто переболевшим требуется реабилитация. Чтобы сберечь свое здоровье и свои ресурсы, нужно ставить прививки», – предупредил Демидов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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