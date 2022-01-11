Оперштаб рассказал о новых заболевших коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 368 новых случаев Covid-19, в том числе 174 случая в Екатеринбурге. Всего с момента распространения инфекции в регионе были подтверждены 203 126 заражения.

«Состояние 365 госпитализированных оценивается как тяжелое, 210 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 150 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, находящихся в больницах региона, составляет 1895. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – рассказали в оперативном штабе региона.

За сутки выписали из больниц 495 человек, а всего – 177 045. Вирус унес жизни еще 18 уральцев, всего в списке жертв «короны» 9649 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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