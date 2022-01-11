Инженерная школа УГМК завершает прием заявок на обучение

Инженерная школа УГМК завершает приём заявок на обучение. Напомним, Уральская горно-металлургическая компания в декабре 2021 года запустила новый масштабный образовательный проект, который реализуется в рамках утвержденной руководством корпоративной Стратегии управления персоналом. Он охватывает 24 города в 11 регионах страны. Его цель – повысить уровень знаний профильных предметов у школьников, познакомить с технологическими процессами предприятий УГМК, подготовить их к осознанному выбору будущей профессии. В этом им помогут лучшие преподаватели России.

«На сайте Инженерной школы УГМК уже зарегистрировались более 3000 учащихся,– отметила начальник управления подготовки персонала УГМК Инна Осипова. – Для них прошли ознакомительные вебинары, запущен ознакомительный курс «Введение в профессию инженера», состоялась «Инженерная ёлка», на которой со школьниками провели час интерактивных игр, подвели итоги розыгрыша подарков от УГМК и дали старт творческому конкурсу».

Регистрация продолжится до 14 января. Организаторы рекомендуют зарегистрироваться уже сейчас. Так у ребят будет возможность посмотреть записи первых занятий вводного курса и проверить свою мотивацию на учебу.

Также 12 января в рамках курса желающим обучаться в Инженерной школе УГМК расскажут, как подготовиться к вступительным испытаниям.

Напомним, чтобы поступить в Инженерную школу УГМК, нужно зарегистрироваться на платформе и пройти конкурсный отбор, который состоит из онлайн-теста и написания мотивационного эссе.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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