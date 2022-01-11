В Екатеринбурге лжеминеры терроризируют школы второй день подряд

В Екатеринбурге второй день подряд эвакуируют школы из-за сообщений о заложенных бомбах. Сегодня экстренно пришлось прервать занятия в гимназии № 161. С уроков вывели 753 ученика и 65 учителей и сотрудников. Их разместили в двух соседних школах, а тем временем территорию гимназии проверили сотрудники правоохранительных служб. Взрывных устройств они не нашли.

Днем ранее неизвестные «заминировали» школу № 65 и гимназию № 161. Также проводилась эвакуация, проверка зданий и территорий общеобразовательных учреждений, но сообщения о заложенных бомбах не подтвердились.

Екатеринбург, Елена Сычева

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