В Свердловской области должны ревакцинироваться 500 тысяч человек

В Свердловской области ожидают прихода нового штамма коронавируса «омикрон». Пока в регионе не зарегистрировано ни одного случая, но власти уже готовы принять меры.

«Распространение нового штамма более быстрое, чем прежде. В особой опасности те, кто не вакцинировался или вакцинировался более 6 месяцев назад. Всего нам надо повторно привить 500 тысяч человек», – заявил сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сообщил, что способность заражать у «омикрона» в шесть раз выше, чем была у «дельты». А инкубационный период, напротив, меньше – всего два-три дня.

Креков также анонсировал увеличение контрольных групп, которые проверяют соблюдение масочного режима в общественных местах. Причем в торговых центрах наличие СИЗов будут проверять не только на входе, но и в момент обслуживания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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