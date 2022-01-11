«Омикрона» в Свердловской области нет, но он в шесть раз опаснее дельта-штамма

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских сегодня на бифинге назвал главные особенности штамма «омикрон».
Во-первых, способность заражать у него в шесть раз больше, чем у штамма коронавируса «дельта плюс». Во-вторых, период инкубации при заражении «омикроном» длится 2-3 дня. В-третьих, болезнь протекает легче, но этот штамм передается легче, что перегружает больницы.
«По всей стране мы проводит выявление, и люди, привитые отечественными вакцинами, переносят «омикрон» бессимптомно», – пояснил Козловских.
В Свердловской области «омикрона» пока нет.
Екатеринбург, Мария Зыкова
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