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Среда, 12 января 2022, 11:17 мск

Новости Екатеринбург

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Волна минирований пошла в область, эвакуация идет в Заречном

Волна сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах дошла из Екатеринбурга до городов области. Газета «Зареченская ярмарка» сообщает, что из колледжа УрТК МИФИ, куда пришли сообщения с угрозой взрыва, были эвакуированы 226 человек, на месте находятся полиция, скорые и пожарные.

В Екатеринбурге, напомним, эвакуировали более 150 школ и вузы, накануне из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах также была сорвана работа школ и судов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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