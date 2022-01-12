Волна минирований пошла в область, эвакуация идет в Заречном

Волна сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах дошла из Екатеринбурга до городов области. Газета «Зареченская ярмарка» сообщает, что из колледжа УрТК МИФИ, куда пришли сообщения с угрозой взрыва, были эвакуированы 226 человек, на месте находятся полиция, скорые и пожарные.

В Екатеринбурге, напомним, эвакуировали более 150 школ и вузы, накануне из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах также была сорвана работа школ и судов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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