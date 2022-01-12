В Екатеринбурге проверят чиновниц, которые приехали защищать магазин с контрафактом

В Екатеринбурге общественники из «Народного контроля» вместе с полицейскими провели очередной рейд, обнаружив в районе южного автовокзала магазин, торгующий контрафактом, – поддельными аксессуарами для мобильных телефонов. Ситуация не была бы примечательной, если бы во время проверки на место не приехали родители владельцев точки. «На место оперативно прибыла мама хозяина – директор подведомственного учреждения министерства социальной политики Свердловской области Надежда Толстоброва и сотрудник аппарата Екатеринбургской городской думы Ольга Теплова со своим мужем. Вели себя вызывающе, мешали сотрудниками полиции проводить проверку, супруг провоцировал общественников на конфликтные ситуации. И зачем они приехали? Правильно, отстаивать нелегального предпринимателя. Пытались решить проблемы сына, пугали влиятельными связками, звонили влиятельным людям и многое другое», – рассказал руководитель проекта Дмитрий Чукреев.

Как уточнил «Новый День», Толстоброва – директор центра соцзащиты «Малахит» в Орджоникидзевском районе, а Теплова – ведущий специалист контрактной службы гордумы. «Министерство социальной политики проведет внутреннюю проверку по ситуации, описанной в соцсетях и СМИ. При этом на данный момент минсоцполитики не располагает данными, подтверждающими совершение противоправных действий Надеждой Толстобрововой», – сообщили агентству в департаменте информационной политики Свердловской области.

В ЕГД также отказались давать пояснения по поводу действий своей сотрудницы. «Руководство в курсе этой ситуации, к деятельности думы это не относится, поэтому комментариев не будет», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕГД.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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