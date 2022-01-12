В Свердловской области выявлено еще 366 случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области диагноз Covid-19 был подтвержден у 366 человек, в том числе у146 екатеринбуржцев. За все время пандемии в регионе выявлено 203 492 случая коронавируса.

Как сообщает оперштаб, состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое, 182 из них находятся в реанимации, в том числе 136 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах региона – 1731. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки выписано 497 человек, всего – 177 542. Скончались 19 свердловчан, с начала пандемии – 9 668.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»