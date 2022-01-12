Повышение температуры до 38 или понижение до 34. Роспотребнадзор назвал особенности «омикрона»

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали об особенностях омикрон-штамма.

Основные симптомы «омикрона» – сильные головные боли и слабость, состояние в целом похоже на то, которое человек испытывает при ОРВИ: температура повышается до 38 ℃, насморк, боли в горле, кашель. Потери обоняния и изменения вкуса практически не наблюдается. У некоторых пациентов температура наоборот понижается до 34 ℃, у детей могут появиться высыпания.

«Омикрон» передается быстрее, чем любой другой штамм ковида, а также быстрее поражает бронхи и легкие, если болезнь переносится не в легкой форме.

Как сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области, «омикрон» распространяется в 4,2 раза быстрее, чем дельта-штамм. Инкубационный период, чаще всего, составляет 3-6 дней, а первые симптомы болезни могут появиться уже на следующий день после заражения.

При заражении «омикроном» тест на Covid-19 покажет положительный результат в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»