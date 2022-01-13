Над Екатеринбургом нависла белая дымка. Причина – застой атмосферы

Над Екатеринбургом нависла дымка, местные жители подозревают, что это смог или туман. Причину скопления над городом газообразного вещества объяснила «Новому Дню» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Как пояснила Галина Андрияновна, зимой дымка часто появляется из-за сильных морозов, однако в данном случае причина заключается в отсутствии ветра, что вызвало застой в атмосфере.

«Так как ветер отсутствует уже два дня, атмосфера устойчивая. Транспортные выбросы и промышленные выбросы с заводов сохраняются в нижнем слое атмосферы, это и вызывает дымку над городом – пояснила «Новому Дню» синоптик. – Условия для рассеивания загрязняющих выбросов были неблагоприятными вчера и сегодня, пока информации по концентрации у нас нет. Однако завтра ситуация улучшится, ведь приближается циклон, и ветер усилится».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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