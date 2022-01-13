Куйвашев предложил отдать «белый дом» городу и построить новое здание областного правительства

Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал переезд регионального правительства на территорию перспективного района «ВИЗ-Правобережный». Нынешнее здание в центре города, известное в народе как «белый дом», может быть продано под размещение жилья или офисов.

«У нас сегодня больше 27 зданий правительства по всему городу, это создает огромное неудобство. Мы рассчитываем, как эти здания повернуть в городской оборот, продать под размещение жилья, офисных центров, а все вырученные деньги пустить на строительство нового здания. Как только будет готов детальный отчет, так сразу скажу. Но планы по строительству правительства Свердловской области есть», – сообщил губернатор на пресс-конференции.

По словам Евгения Куйвашева, работа над проектом микрорайона «ВИЗ-Правобережный» не остановилась. Но из-за пандемии пришлось перенаправить финансирование – почти 19 миллиардов рублей – на поддержку системы здравоохранения Свердловской области. Перед Новым годом в правительстве прошло совещание с представителями администрации Екатеринбурга по вопросу проекта планировки перспективной территории.

«Мы получили одобрение на инфраструктурные кредиты. Часть денег пойдет на строительство канализационного глубокого коллектора, в том числе на ВИЗе. Там нужны серьезные землеустроительные работы – много садов, частной и бесхозной земли. Необходимо изъятие участков, и это должно быть максимально комфортно и удобно для всех участников процесса, чтобы никто не был в обиде. Мы должны в этом году утвердить детальный проект планировки площадки «ВИЗ-правобережный» и коллектора. Надеюсь, что в следующем году начнем строительство. Но это пока планы», – добавил губернатор.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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