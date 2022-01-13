«Я сам отбиваюсь до конца от ограничений», – Куйвашев о пострадавшем бизнесе во время пандемии

Губернатор Евгений Куйвашев на пресс-конференции рассказал о наиболее пострадавших сферах за два года пандемии Covid-19.

«Малый и средний бизнес больше всего пострадали. Особенно в 2020 году, когда никто не знал, не было протоколов решений, приходилось принимать серьезные решения и не останавливаться. Пострадали рестораны и торговые центры, пострадала сфера услуг. Были приняты беспроцентные меры поддержки, и во многом благодаря им удалось выжить в это непростое время. Для меня самого очень чувствительно, когда коллеги, санврачи, просят наложить ограничения. Я отбиваюсь до конца, поверьте мне, чтобы подержать наш малый и средний бизнес. Пострадали все, но многие научились работать дистанционно. Развиваются IT-технологии, службы доставки, чтобы лишний раз не выходить в магазин и не подвергать себя и своих близких опасности. Когда мы победим коронавирус, заживем в другом качестве. Я рад, что пандемия почти не коснулась наших крупных компаний. Строительная отрасль выросла почти в полтора раза – в части финансирования и в части реальных объектов. А что такое жилье? Это не только железобетон, это мебель, домашняя утварь, работа управляющей компании. Поэтому строители внесли огромный вклад в поддержание экономики. Мы набрали такие темпы, что будем расти год от года, это кумулятивно скажется на всем. А область наша такова, что мы выпускаем почти все», – ответил Евгений Куйвашев на вопрос корреспондента «Новый День».

Напомним, в 2021 году в Свердловской области было введено в эксплуатацию рекордное количество жилой недвижимости – 3 миллиона квадратных метров.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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