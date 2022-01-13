70% свердловчан, читающих бумажные газеты, живут в сельской местности

Уральцы оформили подписку на 216 тысяч экземпляров бумажных газет. В первом полугодии 2022 года жители региона будут выписывать более 100 печатных изданий.

Около 70% свердловчан, которые выписывают газеты и журналы, живут в сельской местности. Особым спросом пользуются издания, в которых печатают областные и районные новости. Популярными у уральцев являются газеты и журналы про дачу, здоровье, кулинарию, а также детские издания – «Мурзилка» и «Веселые картинки».

Как сообщает пресс-служба «Почты России», за весь 2021 год в дома жителей Свердловской области было доставлено более 11 миллионов экземпляров прессы. Основная популярность приходится на газеты, а вот журналы выписывают всего 7%. Кроме того за прошедший год на 18% выросла популярность онлайн-подписок на газеты и журналы.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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