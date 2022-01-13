В Свердловской области – взрывной рост числа заболевших Covid-19

В Свердловской области резко увеличилось число заболевших Covid-19. За минувшие сутки зафиксировано 410 заражений, а это на 64 больше, чем 12 января. При этом весь последний месяц количество заболевших ковидом уменьшалось каждые сутки, рост заболеваемости был только осенью.
По сообщению регионального оперштаба, с начала пандемии в Свердловской области ковидом заболело 203 902 человека.
18 человек скончались от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, а всего с начала пандемии умерли 9686 больных.
Екатеринбург, Мария Зыкова
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