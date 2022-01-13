В Солнечном открыли продажи квартир в новом доме на улице Любви, рядом с «губернаторским» лицеем

В микрорайоне Солнечный стартовали продажи квартир в доме, который располагается рядом с «губернаторским» лицеем и детским садом. Закрытые дворы без машин, детские площадки и зоны для взрослых, эргономичные планировки подойдут и для молодых людей, и для семей с детьми.

Новый дом будет расположен на улице Любви, рядом с инновационным детским садом и «губернаторским» лицеем на 1200 учеников. Еще один плюс местоположения в том, что дом – последний во втором квартале, то есть жильцов не будет беспокоить строительный шум.

«Я бы отметила еще и удачное расположение второго квартала в контексте транспортной доступности. Отсюда близко выезжать на главную транспортную артерию – улицу Лучистую, которая связывает Солнечный с другими районами города и выездом на ЕКАД», – рассказала ведущий архитектор Солнечного Мария Ворошнина.

Территорию нового жилого комплекса будет окружать Pocket Park – современная территория для встреч, отдыха и общения соседей. Здесь расположатся кафе, места для пикников и отдыха, а также арт-объект в виде лабиринта. Как и везде в Солнечном, в новом ЖК будет закрытый от автомобилей двор. В разных его уголках построят детские площадки для малышей и подростков, с современными горками и качелями. Для взрослых организуют места отдыха, где можно будет расположиться с книгой или ноутбуком.

Что касается самих квартир, они отвечают требованиям современного покупателя: функциональное зонирование и эргономичность пространства, что позволит не переплачивать за бесполезную площадь. Например, пространство коридора во всех планировках сведено к минимуму. В большинстве квартир прихожие запроектированы как часть общего пространства с естественным освещением, но с выделением зоны для уличной обуви и места под гардероб.

«В жилом комплексе каждая планировка создана с четким пониманием, какая именно семья будет тут жить, – рассказала архитектор Мария Ворошнина. – Например, молодожены без детей смогут комфортно обустроиться в однокомнатной квартире около 37 квадратных метров с уютной спальней и просторной кухней-гостиной, которая подойдет также и для создания рабочей зоны. Семья с маленьким ребенком сможет выбрать для себя вариант побольше: однокомнатную квартиру площадью 40 кв. метров с бОльшей спальней, где есть место для детской кроватки».

Также есть варианты для семей с детьми постарше: двухкомнатные квартиры от 47 до 62 квадратных метров с мастер-спальнями, четырехкомнатные квартиры с многофункциональной кухней-гостиной. В разных квартирах есть холодные и теплые лоджии.

Места общественного пользования будут просторными, светлыми и уютными. Входы в подъезды нового дома организованы на уровне земли, чтобы удобнее было заходить с колясками и велосипедами. Кстати, колясочные в доме тоже предусмотрены. Еще одна интересная особенность – прямо в подъездах установят постаматы, в которых жильцы смогут забирать доставки из популярных маркет-плейсов.

В компании «Форум-групп» рассказали, что почти в одно время с новым домом в шаговой доступности будет сдан новый многоуровневый паркинг на 460 машиномест – это в дополнение к четырем платным площадкам, которые уже есть в 10 минутах от дома. Цены на квартиры-студии в новом доме начинаются с отметки 2,7 млн. рублей, 1-комнатную квартиру можно будет приобрести за 3,6 млн. рублей, а стоимость просторных 3-комнатных квартир составит уже порядка 6,5 млн. рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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