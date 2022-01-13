МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области

Завтра, 14 января, в Свердловской области прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. В пятницу в регионе ожидается ветер с порывами до 18 м/с и метели.

В области ночью столбики термометров покажут -10…-15 градусов, при прояснении до -20 °C. Днем воздух прогреется до -6…-11°C. В Екатеринбурге ночью температура будет около -13…-15 градусов, завтра днем -8…-10°C.

Спасатели ГУ МЧС напоминают: если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи, разбитого стекла и других источников опасности. Также следует позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги, так как снег скрывает неровности и ямы на поверхности. Автовладельцам снова напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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