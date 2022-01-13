За севшую после химчистки старую шубу свердловчанка отсудила больше 50 тысяч рублей

Севшая после химчистки норковая шуба дала повод для длительной тяжбы, в которой поставил точку Свердловский областной суд.

В пресс-службе суда рассказали, что в декабре 2020 года хозяйка шубы Екатерина сдала ее в химчистку ИП Елены Багаутдиновой. Шуба была уже не новой: мех частично пожелтел, вытерся и выгорел. Женщины согласовали процент износа изделия – 60%, и договорились о способе чистки. Стоимость услуги составила 2590 рублей.

Когда заказчица забрала вычищенную шубу, она поняла, что уже не сможет ее носить: шуба села как минимум на два размера. Она стала мала клиентке в плечах, уменьшилась в объеме, стали коротки рукава. Екатерина потребовала в трехдневный срок заменить ей шубу на аналогичную или выплатить ее двукратную стоимость. Хозяйка химчистки отказалась.

Тогда Екатерина обратилась в Верхнепышминский городской суд. Она просила взыскать с ИП Багаутдиновой стоимость услуги по химчистке шубы – 2590 рублей, двойную стоимость поврежденного изделия в размере 195 604 рубля, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы, а также возмещение судебных расходов – 20 700 рублей.

Суд назначил товароведческую экспертизу, которая установила, что шуба была уже изношена на 75%, ее рыночная стоимость с учетом этого составляет 15 тысяч рублей, а сесть она могла в силу естественных причин. В удовлетворении требований клиентке химчистки отказали, после чего она обратилась с апелляцией в облсуд.

Коллегия по гражданским делам Свердловского облсуда, рассмотрев обстоятельства, встала по сторону потребителя. «Ответчик не представил доказательств того, что чистка мехового изделия выполнена согласованным условиями договора способом, с использованием качественного растворителя с неистекшим сроком годности», – отметили в инстанции.

В итоге суд взыскал с хозяйки химчистки в пользу ее клиентки двукратную стоимость шубы в размере 30 тысяч рублей, стоимость услуги – 2590 рублей, неустойку – 2590 рублей, компенсацию морального вреда – 2 тысячи рублей и штраф – 18 590 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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