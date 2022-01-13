Работа в такси в Свердловской области: что нужно уметь и иметь при себе

Чтобы стать таксистом в Екатеринбурге и области, нужно иметь водительское удостоверение категории «B» и стаж не менее трех лет.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, таксисту нужно иметь российское водительское удостоверение. При этом граждане Белоруссии, Казахстана и Киргизии могут работать водителями, имея на руках национальные водительские права.

За нарушения правил дорожного движения, остановку и стоянку в неположенном месте штраф возлагается на водителя такси, даже если автомобиль принадлежит службе такси. При ДТП, если виновен водитель такси, он лично несет административную и уголовную ответственность, а вот гражданскую ответственность за причиненный ущерб или вред здоровью несут как водитель, так и владелец автомобиля (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель).

У таксистов обязательно должно быть разрешение на перевозку пассажиров, а также перед каждым выездом он должен проходить медицинский осмотр и техосмотр автомобиля.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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