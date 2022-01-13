Сегодня старый Новый год: что готовить и как отмечать праздник

Сегодняшней ночью, с 13 на 14 января, отмечается старый Новый год.

Сам праздник начали отмечать в 1918 году, когда Советская Россия перешла с Юлианского календаря на европейский Григорианский. Рождество «переехало» с 25 декабря на 7 января, а православные продолжали отмечать Новый год через шесть дней после Рождества.

В Екатеринбурге праздник тоже отмечают – в Свердловской государственной филармонии состоится концерт «Старый Новый год с хором».

На старый Новый год по традиции принято накрывать стол, где обязательно должен быть запеченный поросенок (к богатству), блюда из зайца (к успеху в делах) и петуха (к легкости и свободе). Кроме того, на стол было принято ставить рисовую кашу с медом и маком. Считалось, что это символизирует благополучие и достаток в доме.

Кроме того, на старый Новый год проводили различные обряды. К примеру, для хорошего урожая нужно выйти в полночь на улицу и стряхнуть снег с деревьев. Чтобы выйти в этом году замуж, нужно ровно в полночь занавесить все окна и зажечь свечу, а как только она догорит – тут же ложиться спать. Чтобы родить в наступающем году ребенка, нужно положить к порогу овощей, выращенных на огороде.

Можно обратить внимание на погоду: если ветер дует с юга – следующий год будет жарким, если с запада – будет много молока и рыбы (или на них снизят цены), с востока – будет много фруктов. Звездная и ясная ночь символизирует богатый урожай ягод, а если на деревьях много инея, то летом будет много меда.

Шумно встречать старый Новый год не стоит, лучше провести его в спокойной обстановке и устроить гадания.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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