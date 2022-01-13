В ГИБДД рассказали подробности про массовое ДТП на Серовском тракте (ФОТО)

Накануне вечером, 13 января, на Серовском тракте на 239 километре произошла массовая авария – столкнулись три автомобиля и автобус. 60-летний водитель Renault Duster, ехавший в сторону Екатеринбурга, не выбрал безопасную скорость для движения и врезался в автобус «НефАЗ» и грузовик Mercedes-Benz, ехавшие во встречном направлении. У легковушки оторвало колесо, на которое наехала «Газель». Все автомобили в итоге получили повреждения, а водитель, по предварительным данным спровоцировавший ДТП, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

«Водитель Renault Duster – житель Нижегородской области, его водительский стаж – 32 года. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, за несоблюдение дистанции», – уточнили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«НефАЗ» ехал в поселок Платина Нижнетуринского городского округа: по статью, пассажиров в нем не было. Водитель Mercedes-Benz – 37-летний мужчина, он живет в городе Советском в Ханты-мансийском автономном округе, а за рулем «Газели» был 26-летний житель Пермского края.

«Движение на месте ДТП было перекрыто, сотрудниками ГИБДД осуществлялось регулирование потоков транспорта в обоих направлениях. Сейчас движение восстановлено», – уточнили в ГИБДД.

Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах ДТП, опрашиваются очевидцы происшествия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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