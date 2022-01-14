В выходные в Екатеринбурге будет снежно и тепло

В ближайшие выходные в Свердловскую область придет западный циклон, который принесет с собой потепление и снегопады. По данным уральского гидрометцентра, 15 и 16 января температура ночью опустится до -15 °C, а днем столбик термометра будет показывать -6…-12 °C, что на 4-6 градусов выше нормы. В разных районах региона возможен порывистый ветер и метели. В Екатеринбурге будет относительно спокойно: всего 8-10 градусов мороза (ночью до -15), пасмурное небо и небольшой снег.

На следующей неделе ожидается нестабильная погода. Через Урал пройдет несколько атмосферных фронтов, из-за чего возникнут колебания температуры. В первые дни рабочей недели будет умеренный мороз до -22 градусов, а к концу пятидневки уже потеплеет до -5 °C.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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