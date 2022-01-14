Студенты Североуральска не могут попасть на учебу в Нижний Тагил, потому что нет транспорта

Родители Североуральска жалуются, что их дети, учащиеся в Нижнем Тагиле, не могут попасть домой из-за отсутствия транспорта. Дело в том, что автобусов из Североуральска до Нижнего Тагила просто нет – их сократили в пандемию. а потом и вовсе убрали из расписания. Добраться без проблем можно только до Екатеринбурга, но при этом Нижний Тагил находится ближе, и там есть разные техникумы и колледжи.

«Автобусы из Североуральска не останавливаются в Нижнем Тагиле, они едут до Екатеринбурга, в других городах останавливаются, – рассказала «Новому Дню» Анастасия, 16-летний брат которой учится в строительном колледже Нижнего Тагила. – Мой брат первокурсник, ему тяжело неделями не бывать дома, стирать одежду и готовить еду. Его отправили в Нижний Тагил, а не в Екатеринбург, потому что Нижний от Североуральска ближе. А в итоге он по несколько недель не приезжает, потому что нет удобного транспорта».

По словам Анастасии, ее брат опасается ездить попутчиком и пользоваться сервисом «Бла-бла-кар». Молодой человек ездит автобусом из Нижнего Тагила до поселка Черемухово. «От Тагила до Черемухово есть прямой автобус, правда Черемухово находится дальше, от него до Североуральска ехать 25 минут на машине. Нашего парня родители забирают и довозят, ну а что делать семьям без машины? А я скажу что: ездить с пересадками – то из Черемухово возвращаться, то ехать до Серова, а там на электричку пересаживаться и ждать. Лучше бы в Екатеринбург поступал, ездить проще и быстрее, как оказалось», – возмутилась Анастасия.

Оказалось, что раньше из Североуральска до Нижнего Тагила ходил прямой рейсовый автобус, до пандемии он ездил каждый день, потом через день, потом по выходным. Сейчас этот маршрут сняли, хотя многие ребята, изначально поступая учиться, рассчитывали именно на этот автобус. Сейчас у студентов есть возможность либо с пересадками, либо на «Бла-бла-каре», общая стоимость выходит около 600-700 рублей: 500-600 – на руки водителю, а чуть более 100 – оплата сервиса «Бла-бла-кар». «Сейчас мы увезли брата и еще нескольких ребят до Черемухово, а вот когда он приедет на выходные – не понятно. Мы не всегда можем встречать его на машине, видимо придется ему учиться готовить», – безрадостно сообщает Анастасия.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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