Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области за сутки выросла на 24%

В Свердловской области третий день фиксируется взрывной рост числа новых случаев Covid-19. За минувшие сутки зарегистрировано 536 заражений, это на 24% больше, чем было накануне (410).

Около половины новых случаев (+252) приходится на Екатеринбург. Напомним, 13 января на Среднем Урале было выявлено 410 заболевших, 12 января – 368.

За последние сутки оперштаб зарегистрировал еще 19 смертей пациентов с Covid-19. Общее число жертв пандемии в области составило 9 705 человек. Число тяжелых пациентов в больницах постепенно уменьшается – на сегодняшний день это 317 человек, из них 137 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализировано 1 632 человек. За сутки врачи выписали 547 переболевших ковидом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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