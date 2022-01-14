За прививку от Covid-19 скоро придется платить

Прививка от коронавируса в обозримом будущем может стать платной.

Как рассказал «Новому Дню» депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Максим Иванов, такая возможность уже обсуждается в федеральном правительстве. Это связано с тем, что в ближайшее время ожидается приход нового штамма, по прогнозам медиков, число заражений может подскочить до нескольких сотен тысяч в день. Среди заболевших в первую очередь окажутся те, кто не привился. Депутат напомнил, что сейчас и вакцинация, и лечение – бесплатное, но у правительства кончается терпение по отношению к антиваксерам.

По словам Максима Иванова, инициатива кабмина заключается в том, чтобы сделать прививку платной для тех, кто ни разу не ставил ее раньше. Для тех, кто делал прививку или переболел, ревакцинация останется бесплатной. Говоря о цене вопроса, депутат напомнил, что за границей «Спутник V» стоит около 20 долларов (1500 рублей), и, вероятно, речь будет идти о сопоставимых суммах. «Пока идея витает в воздухе, но если ляжет на бумагу, то это произойдет уже в ближайшее время», – уточнил Иванов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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