На трассе Екатеринбург – Серов легковушка столкнулась с грузовиком. Пострадал ребенок (ФОТО)

В ДТП между Екатеринбургом и Серовым случилось ДТП. Пострадал 11-летний мальчик.

На 186-м километре автодороги Екатеринбург – Серов произошла авария. Легковой автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с грузовой машиной Isuzu. Травмы получил 11-летний мальчик – пассажир легковушки. Ребенка доставили в больницу, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. После осмотра врачами мальчика отпустили домой. Во время ДТП ребенок сидел на заднем сиденье машины и был пристегнут, поэтому и избежал более серьезных травм. Автомобилем управлял его отец.

Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, причины ДТП сейчас выясняются.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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