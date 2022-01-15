ГИБДД выпустила обращение в связи со снегопадами: водителей просят не гонять

В Свердловской области сегодня и завтра ожидаются снегопады. В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД выпустила специальное обращение к водителям, в котором предупреждает о росте числа ДТП.

«Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (зонт, капюшон и т.д.), что может привести к происшествию.

Так же нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», – напомнили в областной Госавтоинспекции.

Пешеходам тоже стоит помнить, что во время снегопада видимость на дорогах снижается. Поэтому не нужно выскакивать на дорогу перед машиной.

Также водителям советуют снизить скорость движения, избегать резких маневров – торможений, перестроений, а главное – рискованных обгонов.

По данным уральского Гидрометцентра, сегодня и завтра в Свердловской области местами ожидаются метели, на дорогах будут снежные заносы. Температура воздуха днем -9 ...-14, завтра – до -18. Ночами будет до -19 ...-22 градусов

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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