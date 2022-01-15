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Суббота, 15 января 2022, 12:21 мск

Новости Екатеринбург

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Очередной скачок: в Свердловской области за сутки – 612 новых случаев коронавируса

Взрывной рост числа заболевших коронавирусом в Свердловской области продолжается. Сегодня зарегистрировано 612 новых случаев Covid-19 – это на 76 больше, чем днем ранее.
Чуть больше стало больных в тяжелом состоянии, которые находятся в больницах, – 326 (вчера было 317). В реанимациях – 175 пациентов, на ИВЛ – 135. Еще 1 604 человека – в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
За сутки от коронавируса в Свердловской области умерли 20 человек, с начала пандемии – 9725 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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