Очередной скачок: в Свердловской области за сутки – 612 новых случаев коронавируса

Взрывной рост числа заболевших коронавирусом в Свердловской области продолжается. Сегодня зарегистрировано 612 новых случаев Covid-19 – это на 76 больше, чем днем ранее.

Чуть больше стало больных в тяжелом состоянии, которые находятся в больницах, – 326 (вчера было 317). В реанимациях – 175 пациентов, на ИВЛ – 135. Еще 1 604 человека – в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

За сутки от коронавируса в Свердловской области умерли 20 человек, с начала пандемии – 9725 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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