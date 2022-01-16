МЧС предупреждает о сильных снегопадах и гололеде на дорогах

ГУ МЧС выпустило предупреждение о сильных снегопадах, надвигающихся на Свердловскую область. На дорогах будет гололедица.

Непогода, по данным ГУ МЧС РФ по Свердловской области, ожидается уже сегодня. Жителей области просят быть максимально внимательными и осторожными. Пешеходам рекомендуют позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не торопясь и смотреть под ноги.

«Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи, разбитого стекла и других источников опасности. Также следует позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги, так как снег скрывает неровности и ямы на поверхности», – говорится в обращении МЧС.

Автолюбителей просят не ездить по загородным трассам без острой необходимости. Если поездку отложить не получается, в машине должны быть средства спасения – лопата, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон. «Не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем», – советуют спасатели.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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