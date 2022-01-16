В Свердловскую область пришел «омикрон»: новый штамм выявили у четырех человек

У четверых свердловчан подтвердили наличие нового штамма коронавируса – «омикрон». В отношении всех заболевших и их семей проводятся противоэмидемические мероприятия.

Об этом сообщает сегодня региональный оперштаб.

«Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырёх десятках регионов России», – говорится в сообщении.

В связи с этим оперштаб еще раз призывает всех жителей привиться, а также сделать повторную вакцинацию, если она необходима. Ранее вице-губернатор Павел Креков говорил, что в ревакцинации нуждаются уже более 500 тысяч человек. Привиты на данный момент более 70% населения.

Напомним, на этой неделе в Свердловской области начался взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Если в новогодние каникулы в сутки выявляли по 300-400 случаев, сейчас их число в день превышает 600.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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