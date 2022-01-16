На Пермской трассе произошло сразу три аварии с большегрузами (ФОТО)

Сегодня рано утром на 338-м километре дороги Пермь – Екатеринбург произошло три подряд аварии с участием большегрузов. Volvo с полуприцепом слетел в отбойник, столкнулся с МАЗом и леговушкой. В них врезались еще одна Volvo и Skania.

«Первое ДТП произошло с участием автомашины Volvo с полуприцепом и автомашины МАЗ с полуприцепом. Водитель Volvo наехал на отбойник, а затем столкнулся с попутной автомашиной МАЗ и легковушкой. Второе ДТП произошло с другой Volvo в составе с полуприцепом, водитель которой въехал в МАЗ из предыдущего ДТП. Третье ДТП случилось с автомашиной «Скания» в составе с полуприцепом, в котором водитель, для предотвращения столкновения с впередистоящими автомобилями, применил меры для экстренного торможения и допустил наезд на отбойник», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

К счастью, человеческих жертв нет. Никто не пострадал.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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