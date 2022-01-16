За сутки выявлено 564 новых случая коронавируса

В Свердловской области за сутки выявлено 564 случая коронавируса, это почти на 50 меньше, чем днем ранее. Умерли 20 человек.

«Состояние 326 госпитализированных оценивается как тяжелое, 176 из них находятся в реанимации, в том числе 139 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести 1649 пациента. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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