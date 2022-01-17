В ДТП на встречной полосе пострадали двое детей (ФОТО)

Семилетний мальчик и девятилетняя девочка пострадали в ДТП, которое случилось в воскресенье, 16 января, около коттеджного поселка Зеленоборский-1.

39-летняя водитель «Хендэ Солярис» выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Лифан Солано». Ее 7-летний сын госпитализирован с сочетанной травмой, 9-летняя девочка из «Лифан Солано» получила травмы головы и руки. Оба ребенка доставлены ДГКБ № 9. Женщина-водитель «Хендэ Солярис» с травмой плеча, водитель «Лифан Солано» с травмой головы и ноги и его пассажирка с переломом ребер также были доставлены в медицинские учреждения, сообщили в городском ОГИБДД.

Стаж первой за рулем – 17 лет, за это время ее штрафовали только один раз. Ее ребенок находился на заднем пассажирском сиденье справа в бустере. Со слов отца, прибывшего на место аварии, установлено, что жена по этому маршруту ездит постоянно и дорогу знает. Как произошло столкновение, она объяснить не смогла, так как находится в тяжелом состоянии.

За рулем «Лифан Солано» находился 33-летний отец девочки. Его жена рассказала, что дочь находилась на заднем пассажирском сиденье слева, штатным ремнем безопасности пристегнута не была. Перед столкновением она увидела, как «Хендэ Солярис» выехал им навстречу, муж попытался увести автомобиль вправо, чтобы избежать аварии, однако не успел этого сделать.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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