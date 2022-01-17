Крещенских морозов не будет, погода в праздник будет теплой

Крещенских морозов не будет, погода в Свердловской области и в Екатеринбурге на этой неделе будет теплой.

По данным уральского гидрометцентра, сегодня, 17 января, в регионе будет от -10 до -15 градусов, на севере области температура может опуститься до -20 °C.

Завтра, в Крещенский сочельник ожидается потепление: будет от -7 до -9 градусов.

В само Крещение, 19 января, температура воздуха в Свердловской области прогнозируется от -6 до -11 градусов, а в самом Екатеринбурге от -6 до -8 °C.

Согласно архиву фактической погоды гидрометцентра России, средняя температура воздуха в Свердловской области на Крещение составляет около -16 градусов, то есть в 2022 году она будет на 10 градусов выше нормы. По данным архива, самое теплое Крещение в XXI веке было в 2020 году, тогда средняя температура воздуха была около -5 °C.

Во второй половине недели в Свердловской области ожидается похолодание. К выходным температура понизится и будет в среднем -17 градусов в области и -13 в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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